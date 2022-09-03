التعادل السلبي يُسيطر على الشوط الأول من مباراة “التعاون” و “النصر” (صور)

︎ . ملخص بأبرز أحداث الشوط الأول: وبدأ الشوط باستحواذ نسبي لفريق التعاون فأرسل لاعبه سميحان النابت كرة عرضية في الدقيقة (8) أبعدها دفاع النصر. وتصدى حارس النصر أوسبينا بالدقيقة (10)، لهجمة خطيرة لفريق التعاون ليتوقف اللعب بعدها لتلقي العلاج. وأرسل لاعب النصر علي الحسن، كرة عرضية في الدقيقة (22) وصلت سهلة إلى حارس مرمى التعاون. وكاد يُشكل لاعب التعاون تاوامبا خطورة على النصر في الدقيقة (24) ولكنه سدد في النهاية وتصدى لها أوسبينا. وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (27) بطاقة صفراء ضد لاعب النصر عبدالإله العمري. وأرسل لاعب النصر عبدالإله العمري كرة عرضية في الدقيقة (30) أبعدها دفاع التعاون. وتوقفت المباراة بعد ذلك لالتقاط الأنفاس وشرب المياه قبل أن تُستأنف مرة أخرى. وأرسل لاعب النصر علي الحسن كرة عرضية في الدقيقة (35) ولكن حولها زميله فينسنت أبو بكر بعيدة عن مرمى التعاون. وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (38) بطاقة صفراء للاعب النصر عبدالله مادو بعد كرة مشتركة بينه وبين لاعب التعاون عبدالملك العييري. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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