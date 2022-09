موسم الجيمرز يتوج الفائزين والمشاركين في مسابقة “اصنعها والعبها”

︎

أقيم مساء أمس الحفل الختامي لمسابقة “اصنعها والعبها” ضمن موسم الجيمرز، والتي استمرت لأكثر من أسبوعين ونظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات واحتضنتها منطقة مطوري الألعاب المقدمة من Nine66 في بوليفارد رياض سيتي.

وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، تم تتويج الفائزين وتكريم المشاركين في النسخة الثالثة من المسابقة والتي تُعد الأولى حضورياً وشارك بها أكثر من 300 طالب وطالبة من عمر 9 سنوات حتى 17 سنة.

وتركز مسابقة “اصنعها والعبها” على تقوية المهارات البرمجية وصناعة الألعاب عبر ورش تدريبية مخصصة تُقدّم من قبل رواد التدريب بالمجال، حيث تم تقديم أكثر من 28 ورشة عمل من أكثر من 20 مدربًا ومرشدًا، وأكثر من 56 ساعة تدريبية على مهارات البرمجة وصناعة الألعاب، وتم تنفيذ أكثر من 1500 تطبيق مصغّر خرج من خلالها 67 لعبة جاهزة للإصدار.

وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وقائد المسار التعليمي في موسم الجيمرز إبراهيم الشدي: ” أقمنا أكثر من 15 برنامجاً تدريبياً لجميع الفئات السنية في منطقة مطوري الألعاب التي تعد ركيزة موسم الجيمرز التعليمية، ونحن اليوم نجتمع للاحتفاء في مسابقة اصنعها والعبها بجيل قرر أن يأخذ زمام الأمور وأن يصنع الألعاب التي تتناسب مع ثقافتنا وهويتنا التي نفخر بها ليصل بها للعالم أجمع”.

وأضاف: “نسعى في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية دومًا لتمكين الشغوفين في المجال وأن ندعمهم في جميع مراحل مسيرتهم بالتعاون مع العديد من الجهات كوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وNine66، لنوفر لهم البيئة التي تسهم في مضيهم قدمًا حتى يصبحوا من قادة القطاع في المستقبل”.

وجاءت النتائج كالتالي : المركز الأول الحاصل على 10 آلاف ريال:- الفئة الأولى من عمر 9 سنوات حتى 11 سنة (فريق‏Slither Crab )- الفئة الثانية من عمر 12 سنة حتى 14 سنة (فريق ‏Ocean Future)- الفئة الثالثة من عمر 15 سنة حتى 17 سنة (فريق ‏Ocean Hands) المركز الثاني الحاصل على 7500 ريال:- الفئة الأولى من عمر 9 سنوات حتى 11 سنة (فريق Red Sea)- الفئة الثانية من عمر 12 سنه حتى 14 سنة (فريق Let’s Save Our Ocean) الفئة الثالثة من عمر 15 سنة حتى 17 سنة (فريق ENVO)‏.

فيما كانت الفرق التي وصلت للمرحلة النهائية من المسابقة والحاصلة على 2500 ريال كالتالي : – الفئة الأولى من عمر 9 سنوات إلى 11 سنة (فرق: Fish Says و Save The Sea و Ocean و Beach Clean)- الفئة الثانية من عمر 12 سنة إلى 14 سنة (فرق: Healthy Ocean و Save the Oceans و Clean up the beach و Fish Species)- الفئة الثالثة من عمر 15 سنة إلى 17 سنة (فرق: Ocean Guardians و Save the ocean و Blue Technology و المملكة المحافظة).

