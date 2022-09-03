خرائط إرشادية تسرع الوصول لمهرجان العودة إلى الرياض

وتحتوي المنطقة في مختلف أروقتها وزواياها على خرائط تساعد الزوار في تحديد أماكن الفعاليات والتجارب التي يريدون الوصول إليها، استثمارًا للوقت الذي يبدأ يوميًّا من الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى الثانية عشرة صباحًا.
ويتكون المهرجان من ست تجارب، وثلاث مناطق، ومسرحين، وتجارب تفاعلية متكاملة وفريدة للزوار، كما يتضمن مجموعةً من الفعاليات والأنشطة والتجارب الممتعة التي تجمع بين المعرفة والترفيه، ليتناسب مع الفئات العمرية كافة، ويغطي الاهتمامات المختلفة للزوار من العائلات والأطفال والأفراد.
ويتميز مهرجان العودة إلى الرياض بجمعه للاهتمامات العائلية المتنوعة، من خلال برامجه التي تسهم في تمكين الأطفال من اختيار تجاربهم المهنية المستقبلية، ومجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية. ويفتح المهرجان، الذي تتواصل فعالياته حتى الخامس من سبتمبر المقبل، أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً حتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا .
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