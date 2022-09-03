خرائط إرشادية تقود الزوار إلى الوصول السريع لفعاليات مهرجان العودة إلى الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يختصر مهرجان العودة إلى الرياض الوقت على الزوار، عبر توفيره مجموعة من الخرائط واللوحات الإرشادية، التي تسهم في حفظ الوقت والجهد، إذ زُوّدت جميع أنحاء المنطقة بلافتات تسهل الوصول السريع إلى تجاربه الفريدة، وألعابه الترفيهية المتنوعة دون عناء.

وتحتوي المنطقة في مختلف أروقتها وزواياها على خرائط تساعد الزوار في تحديد أماكن الفعاليات والتجارب التي يريدون الوصول إليها، استثمارًا للوقت الذي يبدأ يوميًّا من الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى الثانية عشرة صباحًا.

ويتكون المهرجان من ست تجارب، وثلاث مناطق، ومسرحين، وتجارب تفاعلية متكاملة وفريدة للزوار، كما يتضمن مجموعةً من الفعاليات والأنشطة والتجارب الممتعة التي تجمع بين المعرفة والترفيه، ليتناسب مع الفئات العمرية كافة، ويغطي الاهتمامات المختلفة للزوار من العائلات والأطفال والأفراد.

ويتميز مهرجان العودة إلى الرياض بجمعه للاهتمامات العائلية المتنوعة، من خلال برامجه التي تسهم في تمكين الأطفال من اختيار تجاربهم المهنية المستقبلية، ومجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية.

ويفتح المهرجان، الذي تتواصل فعالياته حتى الخامس من سبتمبر المقبل، أبوابه للزوار طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 6:00 مساءً حتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 6:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 ريالًا، ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming .