شاهد.. قائد طائرة يهدد بتحطيمها في متجر شهير بأمريكا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قالت الشرطة الأمريكية اليوم السبت، إن شخصا يقود طائرة صغيرة فوق توبيلو بولاية مسيسيبي، هدد بتحطيم الطائرة في متجر.

وقال بيان صادر عن إدارة شرطة توبيلو إن قائد الطائرة اتصل بالشرطة و”هدد بالاصطدام بمتجر بوول مارت في ويست مين.

وأضافت أن الشرطة أخلت المتجر ومبنى مجاورا من المتسوقين.

وقال البيان إن الشرطة على اتصال بالطيار، لكنها لم تذكر أي معلومات عن هويته أو دوافعه.

وأظهرت خريطة من موقع FlightAware ما يبدو أنه مسار الطائرة المتعرج حول توبيلو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 40.000 نسمة.

لكن بيان الشرطة حذر من أن تحليق الطائرة بهذه الطريقة يشكل خطرا كبيرا على المنطقة.