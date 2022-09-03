شاهد.. مواطن يثير حالة من الجدل بعد إعلان زواجه 53 امرأة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

سادت حالة من الجدل، بعد إعلان مواطن أنه تزوج أكثر من 53 مرة، طوال حياته، ليقابل كلامه بنقد شديد، وتأييد البعض.

وأوضح الرجل الذي يدعى “أبو عبد الله” أن أطول فترة زواج قضاها كانت 25 سنة، بينما كانت مدة الزيجة الأقل 60 يومًا فقط.

وقال نشطاء تويتر، إن حديث الرجل لا يدعو أبدا إلى الفخر، حيث يرون أن في فعلته انتهاك لحقوق المرأة، وكتب حساب لشخص يدعى أحمد الغامدي: “ما فيها أي فخر، كل هذا على حساب بنات الناس يتزوج ويطلق”، ورأى أن أولياء الأمور هم السبب في ذلك، موجهًا نصيحة لهم: “بنتك صونها وعزها ولا تزوجها واحد يتزوج ويطلق لو يدفع وزنها ذهب”.

ويرى البعض أنه إذا كان يتقى الله، في هذا الأمر فلا حرج عليه، وكتب مغرد يقول: هل يقوم بما أوجبه الله عليه بعد الطلاق؟ ما هو مصير الأبناء إن كان بينهم ذلك؟ ما هي قدرته المالية ليصل إلى هذا العدد؟، مؤكًد أن “الزواج رابط عظيم فلا تسمحوا للآخرين أن يعبثوا به”.