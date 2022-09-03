اخبار الخليج – «المرور»: دورات تدريبية ومحاضرات لتأهيل شرطة خدمة المجتمع وحراس المدارس وسواق الباصات

محمد بن مسعود - الدمام - تزامناً مع عودة الطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية للمدارس وفي إطار دورها بتأمين سلامة الطلبة والطالبات، أقامت الإدارة العامة للمرور دورات تدريبية ومحاضرات في جميع مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع بهدف تعزيز دور شرطة خدمة المجتمع لتنظيم الحركة المرورية في الطرق المؤدية إلى المدارس ومحيطها ، كما تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تقديم محاضرات تثقيفية لتأهيل حراس المدارس الحكومية والخاصة ، وتعريفهم بالواجبات المتعلقة بسلامة الطلبة أمام بوابات المدارس ، مع التأكيد على أهمية تظافر جهودهم مع شرطة المرور لضمان سلامة الجميع .

كما أقامت الإدارة ، دورات تدريبية لسواق الباصات التابعين لوزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال، والأفراد، وذلك بهدف اطلاعهم على أهم اشتراطات السلامة أثناء نقل الطلاب من وإلى المدارس بلغات مختلفة لتحقيق الأهداف الموضوعة لها .