شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر الرسمي لمواجهة التعاون في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل العالمي لخوض مواجهة التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يحل النصر، ضيفًا على منافسه التعاون، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم، مساء اليوم السبت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر لمواجهة التعاون في دوري روشن

في حراسة المرمى.. دافيد اوسبينا

في خط الدفاع.. كونان، عبدالله مادو، الفارو جوانزاليس، عبدالاله العمري

في خط الوسط.. عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، لويس جوستافو، النجعي، خالد الغنام

في الهجوم.. فينسنت أبوبكر

ويدخل النصر اللقاء محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يحتل التعاون في المركز السابع برصيد 3 نقاط.