شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يدخل في مفاوضات مع نورالدين مرابط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدت إدارة نادي أهلي جدة، رغبتها في الحصول على خدمات المغربي نور الدين مرابط، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق ونجم ايك اثينا الحالي.

الأهلي يفاوض نور الدين مرابط

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي أهلي جدة، دخلت في مفاوضات مع الثُنائي الأجنبي، المغربي نور الدين مرابط، وهشام فايق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لمواجهة الخلود، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري يلو.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي أهلي جدة، والخلود، يوم الإثنين الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري.

وتبحث إدارة نادي أهلي جدة، عن مدير فني جديد للفريق بعد إقالة روبرت سيبولدي، خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث يدير الفريق فنيًا في الوقت الحالي، المدير الفني الوطني يوسف عنبر.