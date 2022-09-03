شكرا لقرائتكم خبر عن ثبت الآن.. تردد قناة SSC EXTRA 1 المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تردد قناة SSC EXTRA 1 واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث لمعرفة تردد القناة المفتوحة الناقلة لتلك مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والتعاون في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي، في المواجهة التي ستقام على ملعب مرسول بارك.

النصر والتعاون

ويدخل فريق النصر وهو يحتل المركز الثامن برصيد ثلاثة نقاط بعد أن حقق الفوز في المواجهة الأولى ضد فريق الوحدة بهدفين دون رد، بينما يدخل فريق التعاون المواجهة وهو يحتل المركز السابع برصيد ثلاثة نقاط عندما حقق الفوز في المباراة الاولى على حساب الفتح.

تردد قناة SSC EXTRA 1

وسوف تذُاع المواجهة عبر قناة SSC EXTRA 1 على ان يتولى التعليق المعلق الرياضي حماد الغنزي، وجاء تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي على النحو التالي: