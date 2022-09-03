شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة السعودية والعربية في كل مكان من أجل معرفة من هو معلق مباراة النصر والتعاون في إطار الجولة الثانية من فعاليات بطولة دوري روشن السعودي في المواجهة التي ستبدأ اليوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجارى.

وتنطلق مباراة النصر ضد التعاون في تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة النصر والتعاون

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة النصر والتعاون عبر قناة SSC EXTRA 1 الناقل الوحيد لمباريات الدوري السعودي، على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير حماد العنزي.

ويسعى كل فريق في مباراة اليوم من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على نقاط المباراة الثلاثة من أجل الاقتراب من المراكز الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.

صفقة تهز الكرة السعودية.. أهلي جدة يقترب من أسطورة النصر مدرب التعاون ينتظر رقم غير مسبوق بدوري المحترفين ضد النصر

تشكيل النصر المتوقع

ومن المُتوقع أن يلعب فريق النصر تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: جيسلان كونان، عبدالإله العمري، ألفارو جونزاليس، عبدالله الخيبري

خط الوسط: سامي النجعي، لويس جوستافو، علي الحسن، عبدالرحمن غريب

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر، خالد الغنام