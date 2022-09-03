اخبار السعوديه

تعرف على معلق مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة والعربية في كل مكان من أجل معرفة من هو معلق مباراة النصر والتعاون في إطار الجولة الثانية من فعاليات بطولة دوري روشن السعودي في المواجهة التي ستبدأ اليوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجارى.

وتنطلق مباراة النصر ضد التعاون في تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة النصر والتعاون

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة النصر والتعاون عبر قناة SSC EXTRA 1 الناقل الوحيد لمباريات الدوري السعودي، على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير حماد العنزي.

ويسعى كل فريق في مباراة اليوم من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على نقاط المباراة الثلاثة من أجل الاقتراب من المراكز الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.

txt

صفقة تهز الكرة السعودية.. أهلي جدة يقترب من أسطورة النصر

txt

مدرب التعاون ينتظر رقم غير مسبوق بدوري المحترفين ضد النصر

تشكيل النصر المتوقع

ومن المُتوقع أن يلعب فريق النصر تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا 

خط الدفاع: جيسلان كونان، عبدالإله العمري، ألفارو جونزاليس، عبدالله الخيبري 

خط الوسط: سامي النجعي، لويس جوستافو، علي الحسن، عبدالرحمن غريب 

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر، خالد الغنام

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا