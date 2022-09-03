شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تهز الكرة السعودية.. أهلي جدة يقترب من أسطورة النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية سعودية اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل، حول اقتراب أهلي جدة برئاسة وليد معاذ، من التعاقد مع أسطورة نادي النصر السابق.

ويحق للنادي الأهلي إبرام صفقات جديدة، خاصةً أنه يشارك في دوري يلو لأول مرة في تاريخه، ويغلق باب القيد فيه يوم 8 من الشهر الجاري.



الأهلي يقترب من ضم نور الدين أمرابط

وترغب إدارة الراقي الجديدة برئاسة وليد معاذ، في تصحيح أخطاء مجلس ماجد النفيعي، بالتعاقد مع أسماء كبرى، قبل إغلاق باب الميركاتو.

ويشارك أهلي جدة لأول مرة في تاريخه في دوري يلو، بعد احتلال المركز الخامس عشر قبل الأخير، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.

وأكدت صحيفة "عكاظ السعودية"، في خبر عاجل، عن أن إدارة النادي الأهلي، تضع النجم المغربي الكبير نور الدين أمرابط، ضمن أبرز خياراتها؛ لضمه إلى الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.



أمرابط على أعتاب الأهلي في صفقة تهز الكرة السعودية



ولعب أمرابط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفترة من 2018 إلى 2021، ويعتبر واحد من أساطير النادي التي رفضت اللعب في السعودية بعد رحيله.

وكان الأهلي، حاول التعاقد مع أمرابط، في صيف 2021، بعد رحيله عن النصر، إلا أن النجم المغربي، رفض اللعب في المملكة العربية، بقميصٍ آخر، وانتقل بعدها إلى أيك أثينا اليوناني، في صيف 2021 وفي عقد حتى 2023.