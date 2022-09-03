شاهد .. قائد طائرة يهدد بتحطيمها في متجر “شهير” بولاية ميسيسيبي الأمريكية وإعلان حالة استنفار قصوى

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم السبت، أن قائد طائرة صغيرة تحلق فوق توبيلو بولاية ميسيسيبي يهدد بتحطيمها في متجر “وول مارت”.
وقالت قيادة الشرطة الأميركية في توبيلو إنه تم إخلاء “وول مارت” ومتجر قريب، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.
وبدأت الطائرة في الدوران حوالى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، وظلت في الهواء بعد أكثر من ثلاث ساعات.
وأضافت الشرطة أنها اتصلت بالطيار مباشرة. وتابعت: “يطلب من المواطنين تجنب تلك المنطقة حتى يتم توضيح كل شيء.
مع تنقل طائرة من هذا النوع، تكون منطقة الخطر أكبر بكثير حتى أبعد من توبيلو”.
وأقلعت الطائرة من مطار توبيلو بولاية ميسيسيبي فجر اليوم، وذكرت مصادر أن قائد الطائرة موظف في المطار.
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