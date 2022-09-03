غدًا.. طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر «أبشر»

محمد بن مسعود - الدمام - نوهت الإدارة العامة للمرور بأنه سيتم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة “‫أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا. ونشر حساب “المرور” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي: 1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي أخبار قد تهمك 2- اختيار المرور 3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني. Advertisements

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