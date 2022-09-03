برنامج خادم الحرمين للابتعاث: التقُدم بطلب الابتعاث متاح للموظف في القطاعين العام والخاص

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث اليوم السبت عبر حسابهم بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن التقُدم بطلب الابتعاث متاح للموظف في القطاعين العام والخاص. وأوضح برنامج الابتعاث أنه لا يُشترط عُمر محدد للمتقدمين، كما يمكن ذلك للدارس على حسابه الخاص وفق اشتراطات البرنامج العامة والخاصة بالمسار. Advertisements

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