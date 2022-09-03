محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على قبول الاعتذار عن مواصلة العمل الذي تقدم به عضو غرفة فض المنازعات كامل صديق الموسى.
وقدم رئيس غرفة فض المنازعات المستشار القانوني فيصل بن عادل أبوخلف باسمه ونيابة عن أعضاء الغرفة، شكره وتقديره لكامل الموسى على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية، متمنيا له التوفيق في مسيرته القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه «اتحاد القدم» يوافق على اعتذار الموسى عن الاستمرار في عمله بغرفة فض المنازعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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