اخبار الرياضه السعوديه «اتحاد القدم» يوافق على اعتذار الموسى عن الاستمرار في عمله بغرفة فض المنازعات

محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على قبول الاعتذار عن مواصلة العمل الذي تقدم به عضو غرفة فض المنازعات كامل صديق الموسى.

وقدم رئيس غرفة فض المنازعات المستشار القانوني فيصل بن عادل أبوخلف باسمه ونيابة عن أعضاء الغرفة، شكره وتقديره لكامل الموسى على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية، متمنيا له التوفيق في مسيرته القادمة.