اخبار الخليج – مساعد رئيس الأمن العام يترأس وفد البحرين في اجتماعي توثيق تجارب مكافحة الإرهاب وخبراء مكافحة الإرهاب

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعي الفريق الفني الخاص بتوثيق التجارب في مجال مكافحة الإرهاب و فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب ، واللذين عقدا في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية الشقيقة.

وتم خلال الاجتماعين ، استعراض الجهود التي قامت بها جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها الوزارية المختصة في مجال مكافحة الإرهاب، والتحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية ومكافحة استخدام العملات الرقمية في تمويل أنشطتها، كما ناقش الاجتماع أنشطة التنظيمات الإرهابية المختلفة وسبل مكافحة أنشطتها.

كما تم خلالهما، استعراض الدول الأعضاء للجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والإجراءات والجهود المتخذة في كل دولة لمكافحة الإرهاب والتطرف.