اخبار الخليج – نائب رئيس الأمن العام يترأس وفد البحرين المشارك في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام بحضور السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة ، وفد المملكة المشارك في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 31 أغسطس حتى 1 سبتمبر الجاري.

وبهذه المناسبة ، أكد نائب رئيس الأمن العام على أن مملكة البحرين تحرص على تعزيز وتوسيع التعاون الأمني مع دول العالم لمواجهة التحديات الأمنية العالمية المتنامية وتحقيق الأمن والسلام للجميع ، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول والمضي قدما في تبادل الخبرات والتجارب خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة ، ومواجهة التحديات الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتم خلال القمة استعراض التطورات وآخر التوجهات فيما يتعلق بالسلام والأمن العالمي ومساهمة شرطة الأمم المتحدة في الجهود الأمنية الدولية، كما تطرقت جلسات العمل خلال القمة إلى موضوع التعامل مع التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في مجال المحافظة على الأمن ورعاية الأمم المتحدة للسلام والتنمية المستدامة.