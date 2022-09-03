ظهور عارض صحي جديد مرتبط بجدري القرود

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كشفت تقارير عالمية عن عارض صحي جديد مرتبط بفيروس جدري القرود، قد يظهر على المصابين بعد فترة قصيرة من إصابتهم.
وأفادت أن رجلاً يبلغ من العمر 31 عاماً، أصيب بالتهاب عضلة القلب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أعراض الإصابة بفيروس جدري القردة.
وأشارت إلى أن الرجل جاء إلى المستشفى وهو يعاني من ضيق في الصدر؛ وذلك بعد 3 أيام فقط من زيارته لإحدى العيادات؛ بسبب ظهور أعراض جدري القرود عليه.
ومن جانبها، قالت مديرة طب القلب في مركز مستشفى جامعة ساو جواو في البرتغال آنا إيزابيل بينهو: “نعتقد أن الإبلاغ عن هذه الحالة، يمكن أن يرفع وعي المجتمع العلمي بالتهاب عضلة القلب الحاد كمضاعفات محتملة مرتبطة بجدري القرود “.
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Source akhbaar24
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