مصر تدين التفجير الذي استهدف مسجدًا في أفغانستان

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المناطق_واس
أعربت مصر عن بالغ إدانتها للتفجير الذي استهدف مسجدًا في مدينة هِرات غرب أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكدت مصر في بيانٍ لوزارة الخارجية اليوم، استنكارها ورفضها لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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Source almnatiq
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