بالفيديو .. استشاري قلب يفجر مفاجأة خطيرة عن مشروبات الطاقة

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كشف استشاري أمراض القلب في مستشفى الحرس الوطني الدكتور محمد بلغيث عن وقوع حالات وفاة بين شباب وأطفال في منطقة الخليج بسب إفراطهم في تناول مشروبات الطاقة.

وقال خلال استضافته في برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن مشروبات الطاقة خطرها موجود ومن الأساليب التي انتهجها الشباب بدون وعي وعلى سبيل التشخيص، كما أن لها أضرار صحية عامة وأصبحت متوفرة بسهولة وفي متناول الجميع.

وأضاف أنها تسبب القلق وعدم اتزان حتى في التفكير والذاكرة ودائما متوتر لدرجة أن أهله تظن أنه يتعاطى مخدر ولكن في الحقيقة أنه مفرط في تناول الكافيين، مشيراً إلى أن ارتفاع الكافيين في الجسم يسبب اضطراب في النوم والشعور بالنشوة والطاقة لكنه في الواقع عقله يكون مشغول بأشياء أخرى ، كما يحدث مشاكل في الجهاز الهضمي ويصبح لديهم شعور بالترجيع.

وأكد أنه للأسبق يوجد حالات وفاة في منطقة الخليج بين الشباب .

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Source almnatiq

