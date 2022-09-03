ليفربول يسقط في ديربي الميرسيسايد بتعادل أمام إيفرتون (صور وفيديو)

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سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام نظيره إيفرتون خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي في ديربي الميرسيسايد.

وألغى حكم المباراة في الدقيقة 71 هدفًا سجله إيفرتون عن طريق لاعبه كودي بداعِ وقوعه في مصيدة التسلل، فيما تصدت العارضة والقائم لأهداف للفريقين.

ورفع فريق ليفربول بهذا التعادل رصيده إلى النقطة 9 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 4 في المركز 14.



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Source akhbaar24

