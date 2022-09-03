استشاري قلب: انتشار حالات الوفاة بين الشباب والأطفال لهذا السبب

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قال الدكتور محمد بلغيث “استشاري القلب” أن مشروبات الطاقة خطر على صحة الإنسان، وهي من الأساليب التي اتبعها الشباب بدون وعي.

وأوضح خلال حديثه عبر قناة “mbc في أسبوع” أن أضرار مشروبات الطاقة متعددة، ولها أضرار صحية عامة فهي تتسبب في العصبية والقلق وعدم الإتزان في التفكير والذاكرة.

وتابع أن وجود الكافيين بكمية كبيرة في جسم الإنسان تسبب له الأرق، وحدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، وزيادة الحموضة.

وأضاف أن مشروبات الطاقة تتسبب في حدوث مشاكل في القلب وهناك حالات وفاة حدثت بالفعل من الشباب.

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Source almnatiq

