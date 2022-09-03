شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يحصل على موافقة نجم الفيصلي للتواجد في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن حصول نادي أهلي جدة على موافقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحق للنادي الأهلي إبرام صفقات جديدة، خاصةً أن فترة القيد في دوري يلو لم تنته بعد، حيث يتم غلق القيد فيها يوم 8 من الشهر الجاري.

هشام فايق يوافق على التواجد ضمن صفوف أهلي جدة

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الهولندي هشام فايق لاعب وسط الفيصلي، أبدى موافقته على ارتداء قميص أهلي جدة، في دوري يلو.

وتابعت الصحيفة: "حسب مصادر خاصة، الأهلي وضع اللاعب الهولندي كأحد أبرز الخيارات، في إطار سعيه تعديل مسار الفريق".

وأضافت: "المغربي يوسف حمزاوي وكيل أعمال هشام فايق، أوضح أنهم في مرحلة المفاوضات مع أهلي جدة، لكن لم يتوصلوا إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وأنه سيتم حسم الأمور قريبًا".

وكيل فايق يكشف موقف لاعبه من التوقيع مع أهلي جدة



وقال وكيل أعمال اللاعب، إن هشام فايق لديه موافقة على اللعب للنادي الأهلي، ورغبته في الاستمرار داخل الملاعب السعودية.

ولعب فايق في الموسم الماضي ضمن صفوف الفيصلي، قبل أن يفسخ عقده، حيث تنوي إدارة الأهلي الجديدة بقيادة وليد معاذ، تدعيم صفوف الفريق خلال الأيام المقبلة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية لأندية الدرجة الأولى في 8 سبتمبر الجاري.