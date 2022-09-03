شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم مغربي لتصحيح المسار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ محاولاتها لتصحيح الأخطاء السابقة والتعاقد مع صفقات قوية من أجل استعادة قوة نادي الأهلي وعودته من جديد للدوري السعودي الممتاز بعد الهبوط العام الماضي.

الأهلي يريد التعاقد مع أسماء كبيرة لتدعيم الفريق

وأفادت بعض التقارير الصادرة من داخل قلعة النادي الأهلي السعودي أن الإدارة تريد الحصول على توقيع عددا من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبرى وبناء فريق قوي يقوم الفريق للصعود من جديد للممتاز.

وكان قد هبط النادي الأهلي السعودي لأول مرة في تاريخه العام الماضي بعد أن احتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الأهلي يرغب في التعاقد مع أمرابط

وتؤكد التقارير الصادرة من داخل الأهلي بأن إدارة الفريق ترغب في التعاقد مع المغربي نور الدين أمرابط في فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

ويعد أمرابط من الأسماء الساطعة وصاحب الأرقام المتميزة مع نادي النصر حيث خاض اللاعب 100 مباراة رسمية مع النصر في الفترة ما بين 2018 وحتى 2021.

وتمكن أمرابط خلال تلك الفترة من إحراز 17 هدفًا وصانعًا 25 آخرين.



يذكر أن الأهلي السعودي يستعد بكل قوة لمواصلة مشواره بدوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" ومواجهة نظيره الخلود بالجولة الثانية من المسابقة.

وكان قد خسر الأهلي السعودي مؤخرا من نظيره الأخدود بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الثانية بعد أن تعادل مع القيصومة بهدف لكل فريق في الجولة الأولى.

