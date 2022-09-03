“الرقابة المجتمعية” مبادرة بأمانة منطقة حائل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نظمت أمانة منطقة حائل مؤخراً، ورشة عمل لإطلاق مبادرة “الرقابة المجتمعية”، بحضور ٢٥ مراقبًا، وذلك بهدف إشراك أفراد المجتمع من خلال فرص تطوعية تطرحها الأمانة لتفعيل دور الرقابة المجتمعية. وأوضح المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي أن المبادرة تعمل على تعزيز التكاملية وتدعيم دور القطاعات الحكومية في خدمة المجتمع وتنمية الموارد الشبابية، وبناء ثقافة العمل التطوعي وتشجيعه ورفع مستوى جودة الحياة، مشيراً إلى أن المبادرة تعمل على تمكن المتطوعين من تنمية قُدراتهم وتساعدهم على التواصل الفعّال مع مختلف أفراد المجتمع، والإسهام بالرقابة المجتمعية في ثلاثة مسارات تمثلت بالمرافق العامة، والتشوه البصري، والحدائق العامة، وذلك تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاصة بالمشاركة المجتمعية وفق رؤية المملكة 2030 .

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