إدارة النقل بجامعة القصيم تحصل على شهادة «ISO» الدولية في نظام إدارة الجودة

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت جامعة القصيم، ممثلة بالإدارة العامة للنقل، على شهادة «ISO» في نظام إدارة الجودة، وذلك تتويجًا لجهودها في تطبيق معايير الجودة في خدمات النقل المقدمة للمستفيدين واستيفائها للضوابط والمتطلبات المُنظِمة لهذه الشهادة الدولية.
حيث يسهم تحقيق هذه الشهادة في مساعدة إدارة النقل بالجامعة على تحسين أدائها العام، وتنظيم إدارة كافة العمليات والموارد والأصول وفق المواصفات الدولية، وضمان استدامة تقديم الخدمات، إضافة إلى تعزيز رضا المستفيدين ورفع الكفاءة التنظيمية. واستكمال مساعي الجامعة التطويرية في مختلف المجالات الإدارية والتعليمية.
وتعتبر شهادة «ISO» الدولية بفروعها المختلفة أحد أكثر المعايير انتشارًا في قياس وتحقيق مستوى الجودة وإدارة العمليات والإجراءات في مختلف المؤسسات والمنظمات.
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