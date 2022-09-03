شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مفاوضات الريان...نادي الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع زيزو 3 مواسم قادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر قناة النادي فى ساعات مبكرة من صباح اليوم، عن توصله لإتفاق نهائي مع جناح الفريق أحمد سيد زيزو بشأن تجديد تعاقده مع الفريق، يأتي ذلك بعد محاولات متعددة من مسئولي نادي الريان القطري لخطف اللاعب من مسئولي الفريق الأبيض.

وكشف المستشار مرتض منصور أن اللاعب أظهر مرونة كبيرة فى التفاوض مع الفريق حول تجديد عقده، كما أشار إلى أن النادي قام بتقدير اللاعب مادياًّ على كل ما قدمه مع الفريق فى الفترة الماضية، خاصة أنه كان أحد الأسباب الرئيسية فى التتويج الفريق بمسابقة الدوري المصري هذا الموسم.



نادي الريان القطري يخطط لتفعيل الشرط الجزائي

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن النادي القطري قد يسعي وراء تفعيل بند الشرط الجزائي الخاص باللاعب والذي تبلغ قيمته 2 مليون دولار فقط، ويسارع مسئولي الريان الزمن من أجل تفعيل الشرط الجزائي، خاصة أن هذا البند سيعتبر لاغيًا بعد منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وفجرت قناة الكأس القطرية مفاجأة كبيرة فى وقت سابق بإقتراب نادي الريان القطري من الحصول على خدمات اللاعب المصري أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، حيث أكدت على وصول مسئولي النادي القطري لإتفاق مع اللاعب بشأن ضمه خلال المريكاتو الصيفي الحالي.



موقف اللاعب من الإستمرار مع الزمالك

ومن جانبه أشار اللاعب عن سعادته بالتواجد مع فريق نادي الزمالك فى الوقت الحالي، وأكد أن الفارس الأبيض هو صاحب الفضل الأكبر عليه وأضاف أنه السبب فيما وصل إليه اللاعب فى الوقت الحالي، مستبعدًا فكرة رحيله بإستخدام الشرط الجزائي الذي فى عقده.