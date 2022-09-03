شكرا لقرائتكم خبر عن تحكيم قطري لإدارة مباراة الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت اللجنة المنظمة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد نظيره الزمالك المصري، عن حكم مواجهة الفريقين في كأس سوبر لوسيل.



موعد مباراة الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل



ويلتقي الهلال بطل كأس دوري المحترفين السعودي، نظيره الزمالك المصري بطل الدوري المصري، في مباراة كأس سوبر لوسيل، بالدوحة يوم الجمعة المقبلة.

ويعد ملعب لوسيل، هو أحد الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم 2022، حيث تجمع المواجهة بين بطلي الدوريين السعودي والمصري.



الجاسم يدير مباراة الهلال والزمالك تحكيميًا



وأكدت صحيفة "استاد الدوحة"، أن القطري عبدالرحمن الجاسم الحكم الدولي، سوف يدير مباراة الهلال والزمالك، في البطولة.

ويشارك الهلال في مباراة سوبر لوسيل، بعد تتويجه بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2021-2022، برصيد 67 نقطة من 30 مباراة.

في المقابل، يشارك الزمالك في سوبر لوسيل، بعد الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز، موسم 2021-2022، برصيد 77 نقطة من 34 مباراة.

من ناحية أخرى أكدت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن سالم الدوسري نجم الفريق، تواجد في عيادة الفريق مساء أمس، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

وأشارت إلى أن الدوسري، خضع لجلسات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الفيحاء، الأربعاء الماضي، وقد يغيب عن مواجهة بطل الدوري المصري المرتقبة.



الدوسري يقترب من الغياب ضد الزمالك في سوبر لوسيل



وأوضحت التقارير، أنه سيكون من الصعب مشاركة الدوسري في مواجهة الفتح، غدٍ الأحد على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، بافتتاحية الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

وتابعت: "اللاعب قد يغيب كذلك عن نهائي كأس لوسيل أمام الزمالك، حال عدم تعافيه بشكل كامل، وهو ما يعد ضربة قوية للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني".