شكرا لقرائتكم خبر عن ضم صفقة هولندية وقرار ناري.. إدارة أهلي جدة تُغربل الفريق بنهاية القيد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي أهلي جدة برئاسة وليد معاذ، أصبح قريب من التعاقد مع نجم هولندي، لتدعيم صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات في دوري يلو.



أهلي جدة يسعى لغربلة الأجانب قبل نهاية القيد

ومن المقرر أن ينتهي القيد الصيفي في دوري الدرجة الأولى "يلو"، يوم الثامن من الشهر الجاري، حيث تسعى إدارة النادي، إلى غربلة اللاعبين الأجانب، قبل إغلاق فترة التسجيل.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة الأهلي سوف تعمل على استبدال أحد اللاعبين التاليين: الحارس البرازيلي رينان ريبيرو، والجناح الأرجنتني ليساندرو ألزوجاراي، والكاميروني فرانك كوم، والمهاجم يوسف العبدلي.



هشام فايق يدعم أهلي جدة في دوري يلو

وتابعت: "إدارة الأهلي قررت التعاقد مع الهولندي ذي الأصول المغربية، هشام فايق، ليكون بديلا للكرواتي فيليب برادريتش، حيث من المنتظر أن توقع معه خلال هذا الأسبوع".

ولعب فايق في الموسم الماضي ضمن صفوف الفيصلي، قبل فسخ العقد بين الطرفين، حيث تسعى إدارة الراقي للتوقيع معه في فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت إدارة النادي المؤقتة قررت في الساعات القليلة الماضية، رحيل الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج.

وافتتح أهلي جدة مشاركته التاريخية الأولى في دوري يلو، بالتعادل الإيجابي أمام القيصومة بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر ضد الأخدود بهدفين دون رد بالجولة الثانية.