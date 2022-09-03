شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب التعاون ينتظر رقم غير مسبوق بدوري المحترفين ضد النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، لمواجهة نظيره التعاون بقيادة البرازيلي بريكليس تشاموسكا المدير الفني، في دوري روشن السعودي.



موعد مباراة النصر ضد التعاون بدوري روشن



ومن المقرر أن يحل النصر ضيفًا على التعاون، في السادسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن البرازيلي بريكليس تشاموسكا مدرب التعاون، سوف يخوض سابع مواجهة له أمام النصر في دوري المحترفين السعودي، مع ثالث فريق.

وتابعت: "المدرب البرازيلي حقق الفوز مواجهتين أحدهما كانت مع الفيصلي بنتيجة 3-2 بالمجمعة في موسم 2019/2020، ثم الموسم الماضي مع الشباب بهدف نظيف على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض".



مدرب التعاون ينتظر رقم مميز ضد النصر



وأضافت: "في المقابل، خسر 3 مواجهات مع الفيصلي، الأولى كانت بموسم 2019-2020 بنتيجة 2-0 على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وخسر شاموسكا ضد العالمي ذهابا وإيابا في موسم 2020-2021، بنتيجة 3-2 بالمجمعة و4-3 على ملعب مرسول بارك".

واختتمت: "شاموسكا يطمح في أن يحقق رقمًا مميزًا غير مسبوق، بالفوز على النصر مع 3 فرق مختلفة في عهد دوري المحترفين".

وقاد المدرب البرازيلي فريقه للفوز على الفتح بهدفين نظيفين على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، في أولى جولات الدوري.