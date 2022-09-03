شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سالم الدوسري تضعف من فرص مشاركته أمام الزمالك فى كأس لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية عن تعرض النجم السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال لإصابة قوية قبل مباراة الفريق أمام الفتح المقرر لها غدًا فى الجولة الثالثة من منافسات "دوري ريو "، مما يحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب فى مباراة الغد، والذي من المتوقع أن يغيب اللاعب عنها.

وتلقي المدرب الأرجنتيني رامون دياز ضربة موجعة حين تلقيه إصابة اللاعب، حيث أنه يعتمد على سالم بشكل كبير فى مباريات الفريق الأخيرة، كما يعد أحد الركائز الأساسية فى الفريق، والتي كان يعول عليها الكثير فى الفترة المقبلة من منافسات هذا الموسم.



موقف اللاعب النهائي من اللحاق بكأس لوسيل

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن موقف اللاعب من اللحاق بمباراة الزمالك فى كأس لوسيل لم يتحدد بعد، يأتي ذلك على الرغم من صعوبة لحاق اللاعب بالمباراة، وينتظر الجهاز الفني التشخيص النهائي لإصابة اللاعب فى الساعات القليلة لتحديد خططه وتدارك الموقف.

وخضع اللاعب سالم الدوسري لبعض الفحوصات الطبية والإشاعات لتحديد الإصابة التي تعرض لها اللاعب ومدة غيابه عن الملاعب، فى الوقت الذي لم تسفر نتيجة الإشاعات عن أي شئ حتي هذه الوقت، فى إنتظار إعلان الزعيم الهلالي موقف اللاعب النهائي من اللحاق بالمباراة.



الهلال يختتم إستعداداته لمباراة الفتح

أختتم نادي الهلال السعودي إستعداداته لمواجهة فريق الفتح غدًا الأحد فى تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، حيث يدخل الزعيم المباراة بحثًا عن الثلاث نقاط ومواصلة الفوز، فى الوقت الذي يأمل فيه الفريق تعثر نادي الشباب أمام الطائي للإنفراد بصدارة جدول ترتيب المسابقة مبكرًا.