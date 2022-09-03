«الجبير» يطلع وزير خارجية باراغواي على مبادرات المملكة لحماية المناخ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير مكالمة هاتفية، مع معالي وزير خارجية جمهورية الباراغواي خوليو سيزار أريولا. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التعاون في شؤون البيئة والمناخ، حيث أطلعه على مبادرات المملكة في هذا المجال بما فيها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

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