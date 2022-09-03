اخبار دوليه – البرلمان العربي يؤكد أهمية العمل على رفع الوعي الصحي كونه يشكل حجر أساس للنهوض بالمجتمعات

محمد بن مسعود - الدمام - أكد البرلمان العربي ضرورة العمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين في الدول العربية خاصة بعد موجات جائحة كورونا التي اجتاحت كافة الدول، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالإرشادات الصحية والسلوكية وذلك لمواجهة أي بؤر أو أمراض معدية وخلق جيل واعي قادر على الحفاظ على صحته كونها تشكل حجر الأساس للنهوض بالدول والمجتمعات.

جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العربي الذي يوافق 4 سبتمبر من كل عام.

وأشاد البرلمان العربي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدان العربي ووزارات الصحة بها لمنع تفشي وباء كورونا والعمل على توفير اللقاحات اللازمة لمواطنيها ،مشددا على أهمية دعم وتعزيز التعاون العربي في المجال الصحي ومكافحة الأوبئة خاصة في الدول النامية وتقديم المساعدات الصحية لها فضلا عن ضرورة العمل على إيصال كافة المساعدات الإنسانية والصحية والدوائية للدول التي تشهد صراعات مسلحة.