تهز الجزائر.. ينهي حياة زوجته وأبنائه الثلاثة وبعد مرور 10 ساعات كانت المفاجأة

محمد بن مسعود - الدمام - اهتزت الجزائر على وقع جريمة بشعة، تورط فيها رجل بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة في مشهد مأساوي وصادم.

وفي التفاصيل التي ذكرتها وسائل إعلام محلية، فقد شهدت مدينة عنابة الجزائرية الجريمة التي اهتزت لها الجزائر، حيث وقعت في حي الوئام المعروف محلياً بـ”جبانة اليهود” في مدينة عنابة.

واعترف الزوج ( 44 عامًا) بارتكابه الجريمة في حق أفراد أسرته خنقاً، حيث خنق زوجته البالغة من العمر 40 عاماً، وأصابها بآلة حادة على مستوى الرأس ما تسبب في وفاتها.

كما خنق أطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 سنة، من بينهم شقيقان توأم، حتى الموت.

واستعان في جريمته بحبل عثر عليه المحققون في مسرح الجريمة، التي هي شقة العائلة في الطابق الثالث بإحدى عمارات حي الوئام.

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وبقي الزوج بعد ارتكاب الجريمة داخل الشقة لمدة تجاوزت 10 ساعات كاملة، ظلّ خلالها أفراد العائلة يحاولون الاتصال بالزوجة الضحية على الهاتف لكنها لم ترد عليهم.

وانتاب القلق الأسرة حول تعرضهم لمكروه ليتنقل أحد أفراد العائلة إلى الشقة وبعد طرق الباب عدّة مرّات حاول فتحه بالقوة، وفي تلك الأثناء كان الزوج داخل الشقة، وعندما علم بأن شخصاً يحاول فتح الباب بالقوة، رمى نفسه من شرفة الشقة.

ورغم اعتراف الزوج بارتكابه لجريمة قتل زوجته وأبنائه بعد استعادة وعيه في المستشفى جراء محاولة تخلصه من حياته، غير إنه لم يدل بأي تصريحات أخرى حول الأسباب التي دفعته لاقترافها.