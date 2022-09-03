اخبار الخليج – البحرين تدين بشدة محاولة الاغتيال التي استهدفت نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين

محمد بن مسعود - الدمام - تدين وزارة خارجية مملكة البحرين محاولة الاغتيال التي استهدفت الدكتورة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة، مستنكرة بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الآثم. وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الأرجنتين وشعبها الصديق ودعمها التام لكل ما يحفظ أمن الأرجنتين واستقرارها، مجددة موقف المملكة الرافض لكافة أعمال العنف والتطرف والإرهاب ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

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