اخبار الخليج – «تطوير وإعادة توجيه المهارات والتدريب المرن» عنوان مؤتمر جمعية البحرين للتدريب أكتوبر القادم

محمد بن مسعود - الدمام - تنظم جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية مؤتمرها الدولي لتنمية الموارد البشرية تحت شعار «تطوير وإعادة توجيه المهارات والتدريب المرن” وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 18 – 19 أكتوبر 2022 بفندق الدبلومات راديسون بلو، تحت رعاية كريمة من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، ويتمحور المؤتمرحول مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في تطويروإعادة توجيه المهارات والتدريب المرن في مختلف القطاع مثل قطاع النفط والغاز وقطاع البنوك والمصارف وقطاع الإتصالات وقطاع التعليم بالاضافة للقطاعات الخدمية . حيث يسلط المؤتمر الضوء على أهمية تنظيم الاتجاهات المستقبلية من خلال صقل او اعادة توجيه المهارات بما يساعد الموظفين والمؤسسات على تحقيق أهداف التطوير الوظيفي بصورة أكثر واقعية مثل الترقية أو التحركات الجانبية.

ويقدم المؤتمر فرصة للتعرف على أخر التطورات من الموارد والمصادر والتقنيات التي تسهم في تحسين المهارات، كما سيتم عرض أهم المنهجيات المطروحة عالمياً لإعادة صقل المهارت إلى جانب تطويرالتعلم والتدريب المرن بأنواعه.

‎وفي هذا الصدد أوضح السيد أحمد عطية رئيس مجلس إدارة الجمعية أن إختيار هذا الموضوع الحيوي وطرحه في مؤتمر دولي يقام بمملكة البحرين من خلال أكثر من (12) ورقة عمل تمثل العديد من القطاعات و يستعرضها نخبة من المتحدثين المميزين في مجال تطوير وتوجيه المهارات والتدريب المرن. كا أضاف أن المؤتمر يستهدف شريحة كبيرة من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي والتوعية والأخذ بنتائج الدراسات والبحوث العلمية والتجارب الميدانية التي تؤكد ضرورة التركيز على برامج التدريب التي تعزز وتوسع من قدرة الموظفين في اكتساب مهارات جديدة أو بلورة مهارات مكتسبة في السابق، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع الإنتاجية.

ودعا عطية المسؤولين في القطاعين العام والخاص للحرص على مشاركة الموظفين للإستفادة من أوراق العمل المطروحة خلال يومي المؤتمر، حيث يرمي هذا المؤتمر الى طرح مخرجات ونتائج تدعم الأداء وتثري خطط وبرامج التدريب المؤسسية.