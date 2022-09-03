أمير الكويت يغادر إلى إيطاليا في زيارة خاصة

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غادر أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، ظهر اليوم (السبت)، إلى إيطاليا، في زيارة خاصة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية صوراً من مغادرة الأمير، حيث كان في وداعه بأرض المطار نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، والشيخ ناصر المحمد، والشيخ صباح الخال،د ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وكبار المسؤولين بالدولة.
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Source akhbaar24
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