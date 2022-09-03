أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل “ملالا يوسفزي” أصغر حاملة لجائزة نوبل للسلام (صور)

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استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، الناشطة في تعليم الإناث، وأصغر حاملة لجائزة نوبل للسلام السيدة ملالا يوسفزي. وأشاد الدكتور أحمد العيسى خلال اللقاء بتفاني الناشطة الباكستانية “ملالا” في قضية التعليم المصيرية للمجتمعات. من جهتها، أكدت السيدة ملالا، أهمية ما تقدمه رابطة العالم الإسلامي في مجال دعم تعليم المرأة حول العالم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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