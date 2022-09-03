اختبارات تُحدد فرص مشاركة “لاجامي” أمام “ضمك”

︎

.



أفادت تقارير صحفية بأن لاعب فريق النصر، علي لاجامي، سيخضع خلال الأيام المقبلة لاختبارات طبية لتحديد فرص مشاركته أمام ضمك.



ويغيب لاجامي عن مباراة النصر أمام التعاون، مساء اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثانية؛ لشعوره بآلام في العضلة الأمامية.

ويلتقي نادي النصر نظيره ضمك، يوم السبت الموافق 10 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

