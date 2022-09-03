“المالكي” يقترب من العودة

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أفادت مصادر بأن لاعب فريق الهلال، عبدالإله المالكي قد اقترب من المشاركة بالتدريبات الجماعية لفريق الهلال.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن المدير الفني للهلال، رامون دياز سيُحدد بالتنسيق مع الجهاز الطبي موعد مشاركة المالكي في المباريات الرسمية.
وكان اللاعب قد قد خضع لجراحة في الرباط الصليبي في يناير الماضي ثم قضى فترة تأهيلية بمركز سبيتار الطبي في العاصمة القطرية، الدوحة.
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Source akhbaar24
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