باكستان تدين الهجوم الإرهابي في مدينة هرات الأفغانية

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أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة هرات غرب أفغانستان أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم تضامن باكستان حكومة وشعباً مع أفغانستان وشعبها ضد الإرهاب، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف البيان أن باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتعده تحديًا بحاجة إلى تظافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحته.

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Source almnatiq

