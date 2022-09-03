الرئيس السنغال يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

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وصل الرئيس السنغالي، ماكي سال، إلى جدة اليوم (السبت)، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال الرئيس سال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي محافظ جد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وأمين محافظة جدة صالح التركي.

كما كان في استقباله مدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.



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Source akhbaar24

