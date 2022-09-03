تفاصيل اجتماع “غارسيا” مع “غريب” قبل مواجهة “التعاون”

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أفادت مصادر بأن المدير الفني لفريق النصر، رودي غارسيا، قد عقد اجتماعًا مع الوافد الجديد على صفوف فريقه عبدالرحمن غريب.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن غارسيا أكد لغريب قدرته على اللعب في مركز الجناح الأيمن خلال مواجهة التعاون على الرغم من تفضيله لمركز الجناح الأيسر، الذي يوجد فيه خالد الغنام زميله.

يُذكر أن غارسيا قد اعتمد في المناورة المغلقة للنصر قبل مواجهة التعاون على غريب كجناح أيمن؛ لتأكد غياب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، وعبد الفتاح عسيري للإصابة، إضافة إلى الشكوك التي تحوم حول مشاركة أيمن يحيى لشعوره بآلام في العضلة الخلفية لازم خلالها العيادة الطبية الأسبوع الماضي.

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.



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Source akhbaar24

