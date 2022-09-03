“اليونسكو” تعتمد ينبع الصناعية “مدينة تعلُّم” لتصبح الثانية بالمملكة

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اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “الـيونسكو” مدينة ينبع الصناعية كـ”مدينة تعلُّم” ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلم.

وبهذا الاختيار تصبح “ينبع الصناعية ثاني مدينة في المملكة تعتمدها “اليونسكو” بعد الجبيل الصناعية التي تم اعتمادها في سبتمبر من العام قبل الماضي 2020 .

واعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع فهد القرشي، أن تبني مفهوم مدينة التعلم وتطبيقه سيعزز مكانة مدينة ينبع الصناعية، ويساعد في التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

وتُعرّف “اليونسكو” مدينة التعلّم بأنها المدينة التي تعبئ مواردها بشكل فعّال، بهدف تشجيع التعليم الشامل للجميع؛ في كافة المراحل، وإحياء الرغبة في التعلّم ضمن الأسر والمجتمعات، وتسهيل عملية التعليم ضمن بيئة العمل، إلى جانب استخدام تقنيات التعليم الحديثة على نطاق أوسع، وتعزيز الجودة والتميز في مجال التعليم وتعزيز ثقافة التعلّم مدى الحياة.

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Source akhbaar24

