شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك واقتراب نجمه من الغياب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قريب من الغياب ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل.

موعد مباراة الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل

ويواجه الزعيم الهلالي بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نظيره الزمالك بطل الدوري المصري، على لقب كأس سوبر لوسيل المقرر لها 9 سبتمبر الجاري.

وأكدت التقارير السعودية اليوم، أن سالم الدوسري نجم الفريق، تواجد في عيادة الفريق مساء أمس، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

وأشارت إلى أن الدوسري، خضع لجلسات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الفيحاء، الأربعاء الماضي، وقد يغيب عن مواجهة بطل الدوري المصري المرتقبة.

الدوسري يقترب من الغياب ضد الزمالك في سوبر لوسيل



وأوضحت التقارير، أنه سيكون من الصعب مشاركة الدوسري في مواجهة الفتح، غدٍ الأحد على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، بافتتاحية الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

وتابعت: "اللاعب قد يغيب كذلك عن نهائي كأس لوسيل أمام الزمالك، حال عدم تعافيه بشكل كامل، وهو ما يعد ضربة قوية للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني".

الهلال يستعيد خدمات المالكي بعد إصابة الصليبي



من ناحية أخرى، اقترب عبد الإله المالكي من دخول التدريبات الجماعية، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يحدد دياز المدير الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، موعد مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية.

وخاض المالكي فترة تأهيلية نحو 6 أشهر في مركز سبيتار الطبي في الدوحة، العاصمة القطرية، بعد أن أجرى جراحة الرباط الصليبي في يناير الماضي.