شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخوض فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة اليوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمعه بفريق نادي الاتفاق على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ الجوهرة المشتعلة ” لحساب مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

مباراة اتحاد جدة والاتفاق

وخلال الجولة الافتتاحية نجح فريق نادي اتحاد جدة بالفوز على نادي العدالة بثلاثة أهداف دون مقابل ليتمكن أبناء نونو سبيرتو سانتوس من قنص النقاط الثلاثة الافتتاحية لهم.

في المقابل خسر فريق نادي الاتفاق بنتيجة هدف واحد مقابل هدفين على يد فريق نادي الطائي وهو ما يجعل مواجهة اليوم ساخنة.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في التاسعة مساءً بتوقيت أم القرى المملكة العربية السعودية ويمكن مشاهدتها أيضًا إعتبارًا من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق اليوم السبت

وفيما يخص القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق فيمكن مشاهدتها عبر قناة SSC1 HD وSSC5 SD وهي القنوات الحصرية الناقلة للبطولة في الشرق الأوسط.