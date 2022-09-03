اخبار الخليج – بالصور.. المدارس تستعد لإقامة اليوم التعريفي

محمد بن مسعود - الدمام - تجري المدارس الحكومية استعدادها لإقامة اليوم التعريفي لأولياء الأمور، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بإقامة يوم تعريفي بكل المدارس الحكومية لأولياء الأمور.

وتم تحديد جدول زمني لكل مرحلة دراسية بدءًا من يوم غدٍ «الأحد» الموافق 4 سبتمبر وحتى يوم «الثلاثاء» الموافق 6 سبتمبر من العام الجاري، على أن يعطى ولي الأمر خلال اللقاء ملف الطالب الذي سيحتوي على قسيمة مالية بقيمة 25 دينارًا بحرينيا تسهم في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها الأساسية بالإضافة إلى المعلومات والتعليمات والإرشادات المتعلقة بانسيابية العملية التعليمية.