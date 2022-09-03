شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة التعاون والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي اليوم السبت ضيفًا ثقيلًا على فريق نادي التعاون في الموقعة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن للمحترفين للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

مباراة النصر ضد التعاون

وسبق وأن نجح نادي النصر في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على حساب فريق نادي الوحدة بهدف واحد مقابل لا شيء سجله فينسينت أبوبكر.

في الوقت الذي تمكن فيه فريق التعاون هو الآخر من الفوز على فريق نادي الفتح بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

موعد مباراة النصر والتعاون

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات المواجهة النارية بين الفريقين اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أم القرى الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن

كما هو متعارف عليه فإن مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية تستحوذ على حقوق نقل مباريات الدوري السعودي لموسم 2022-2023 ويمكن مشاهدة لقاء النصر والتعاون اليوم عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.