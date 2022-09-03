‎الإمارات تدين استهداف مسجد في أفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة هيرات الأفغانية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.
وأعربت دولة الإمارات – وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية – عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، معبرةً عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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